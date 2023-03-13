В России стартовал фото-конкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Фотоконкурс призван продемонстрировать национальный колорит народов России, стран СНГ и зарубежья. Сделать это предлагают с помощью традиционного костюма, а также образов матери и ребенка.
По словам инициаторов, проект задумали для того, чтобы вспомнить и рассказать об истории, традициях и культуре разных этносов. Желающим необходимо до первого сентября отправить цветные или черно-белые фото в адрес организаторов.
Кстати, в этом году в конкурсе появилась новая номинация – вокальная, и назвали ее «Колыбельная песня на родном языке». Все подробности вы найдете на сайте проекта «Мама и дети в национальных костюмах».
https://t.me/vestikbr