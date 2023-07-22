В России собираются менять систему оплаты ЖКХ

Федеральный Минстрой начал разрабатывать специальные счета, на которых будут аккумулировать плату, собранную с граждан. И они будут подконтрольны государству.
В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ прокомментировали ситуацию. По словам депутатов, сейчас деньги попадают на счета управляющих компаний и по сути становятся их собственностью. В результате жильцы могут узнать, на что потратили средства, только раз в году – во время утверждения отчета о расходах.
К тому же такие процедуры нередко бывают формальными. С введением новой системы граждане смогут быть уверены в том, что их деньги передают по назначению. Специальные счета позволят управляющим компаниям перечислять средства только реальным поставщикам ресурсов.
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