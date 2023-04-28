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В России сегодня отмечают День работника скорой медицинской помощи

В России сегодня отмечают День работника скорой медицинской помощи

28.04.2023 | 10:53
Учредили его в 2020-м, а до того времени праздник был неофициальным. Именно 28 апреля в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой и первые кареты для перевозки пациентов. И тогда, и теперь вызовы поступают в любое время дня и ночи. Именно поэтому все действия врачей, фельдшеров и водителей отработаны до деталей, ведь любое промедление может стоить жизни... Чтобы специалисты могли поскорее отправиться на помощь, у них должна быть четкая картина – куда, к кому и зачем едут. А потому о возникшем недуге диспетчеры просят говорить по возможности спокойно и предельно конкретно. Их встречают с надеждой и провожают с благодарностью… Смена на скорой длится сутки. За это время специалисты могут принять больше 200 звонков и обслужить до полусотни вызовов.   https://t.me/vestikbr
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