В России с этого месяца в силу вступают новые законы





Они касаются детских пособий, оформления ДТП, правил использования грузовиков и других сфер. С 1 ноября малообеспеченным семьям стало проще получить выплаты на детей от трех до семи лет. Теперь отпадает необходимость представлять документы со сведениями об алиментах. Госорганы сделают это самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия. Вид на жительство в России теперь не будет иметь срока действия: раньше этот документ выдавали на пять лет с возможностью продления. Теперь получить и заменить вид на жительство можно в возрасте 14, 20 и 45 лет. Также вступили в силу поправки в закон о паломниках. Теперь на отправившихся к святыням верующих будет распространяться закон «Об основах туристской деятельности». Оформить электронное извещение о ДТП смогут все россияне. Ранее услуга была доступна только в пяти субъектах страны. Оба участника аварии должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.