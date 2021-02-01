В России с этого года отменили госпошлину при оформлении ранее возникших прав собственности на недвижимость





Пояснения дали в республиканском управлении Росреестра. Нововведение касается тех собственников, которые получили право на ту или иную недвижимость до 31 января 98-го. Теперь соответствующие документы им оформят бесплатно. Если человек владеет, к примеру, квартирой, но она на него не зарегистрирована, процедуру провести необходимо, ведь в противном случае продать или подарить собственность по закону он не сможет.

Чтобы зарегистрировать свое право собственности на недвижимость, можно воспользоваться услугами МФЦ – подать заявление лично или же направить документы в электронном виде.