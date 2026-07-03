В России расширили перечень бесплатных обследований при диспансеризации

О новых возможностях проверки здоровья по полису ОМС рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Теперь жители страны могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сосудистых катастроф, включая комплексную проверку уровня холестерина. Расширился и список исследований репродуктивного здоровья. Для женщин добавили скрининг на вирус папи-лломы человека и жидкостную цито-логию – это позволит выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Еще одно новшество касается будущих мам.
В программу диспансеризации включили неинвазивное перинатальное тестирование беременных. Этот безопасный ДНК-тест с высокой точностью определяет хромосомные аномалии плода на ранних сроках без рисков для женщины и ребенка.
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