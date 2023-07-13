В России работают над туристическими схемами макротерритории «Большой Кавказ»

Весной следующего года их должны представить в федеральное правительство.
В «Большой Кавказ» наряду с Кабардино-Балкарией входят Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Ставропольский край, то есть весь Северо-Кавказский округ. В нашей республике уже разрабатывают внедорожный маршрут «Горная Кабардино-Балкария».
Он проходит по семи горным ущельям и востребован у любителей внедорожных экспедиций, конных и пеших переходов. Протяженность его – около 300 км, по пути есть места для отдыха. Работа по формированию внедорожного маршрута продолжается.
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