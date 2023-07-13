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В России работают над туристическими схемами макротерритории «Большой Кавказ»

В России работают над туристическими схемами макротерритории «Большой Кавказ»

13.07.2023 | 16:09
Весной следующего года их должны представить в федеральное правительство. В «Большой Кавказ» наряду с Кабардино-Балкарией входят Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Ставропольский край, то есть весь Северо-Кавказский округ. В нашей республике уже разрабатывают внедорожный маршрут «Горная Кабардино-Балкария». Он проходит по семи горным ущельям и востребован у любителей внедорожных экспедиций, конных и пеших переходов. Протяженность его – около 300 км, по пути есть места для отдыха. Работа по формированию внедорожного маршрута продолжается.   https://t.me/vestikbr
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