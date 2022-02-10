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В России появится возможность вызвать врача на дом через госуслуги

В России появится возможность вызвать врача на дом через госуслуги

10.02.2022 | 15:57
До начала июля у россиян появится новая возможность – вызывать врача на дом с помощью портала госуслуг. Об этом распорядился Владимир Путин. Воплотить в жизнь президентскую инициативу должны на уровне регионов с помощью федерального правительства. Помимо этого, кабинет министров вместе с субъектами представит предложения – как и в каком количестве оснастить медорганизации современными системами цифровой телефонии. Они необходимы, чтобы значительно усовершенствовать схему приема и обработки поступающих вызовов.
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