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В России появится День военной присяги

В России появится День военной присяги

25.05.2023 | 10:00
Депутаты Госдумы предлагают отмечать его 21-го ноября. Соответствующий законопроект в нижней палате парламента приняли во втором и третьем чтениях. Новую памятную дату решили приурочить к историческому событию: в этот день в 1721 году Петр Великий подписал указ «Об учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам – при определении на службу». Депутаты считают, что дата будет способствовать воспитанию молодежи в духе любви, преданности и беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и Вооруженным силам. Законодатели добавляют, что сегодня такая инициатива актуальна еще и потому, что участники специальной военной операции высказывают мнение: необходимо укреплять идеологическую и морально-нравственную работу с личным составом.   https://t.me/vestikbr
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