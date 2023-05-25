В России появится День военной присяги

Депутаты Госдумы предлагают отмечать его 21-го ноября. Соответствующий законопроект в нижней палате парламента приняли во втором и третьем чтениях.
Новую памятную дату решили приурочить к историческому событию: в этот день в 1721 году Петр Великий подписал указ «Об учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам – при определении на службу».
Депутаты считают, что дата будет способствовать воспитанию молодежи в духе любви, преданности и беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества и Вооруженным силам.
Законодатели добавляют, что сегодня такая инициатива актуальна еще и потому, что участники специальной военной операции высказывают мнение: необходимо укреплять идеологическую и морально-нравственную работу с личным составом.
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