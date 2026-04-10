В России планируют вдвое расширить список оснований для выдворения иностранных граждан

10.04.2026 | 12:50
В России почти вдвое расширят список оснований для выдворения иностранных граждан из страны. Госдума рассматривает новый законопроект, который повысит общественную безопасность и усилит контроль за поведением приезжих. Сейчас в Кодексе об административных правонарушениях действуют 22 статьи, по которым можно депортировать мигранта. Среди них, в том числе незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии и смены пола, нарушение иммиграционных правил. Инициативой предлагается перечень статей увеличить до 43. В список также войдут нарушение общественного порядка, неподчинение требованиям сотрудников полиции или Росгвардии при исполнении ими служебных обязанностей. Депортации также могут подлежать те, которые станут мешать работе объектов жизнеобеспечения, транспорта и социальной инфраструктуры. Под статью подпадут и те, кто распространяет в интернете информацию, оскорбляющую человеческие достоинства, публично дискредитируют Вооруженные силы страны, а также призывают к введению или продлению санкций против России. За некоторые из этих нарушений, помимо выдворения, могут назначить и штрафы. Их размеры также предлагают увеличить. Отмечено, что только в прошлом году за различные нарушения закона из России депортировали 72 тысячи мигрантов.   https://t.me/vestikbr
