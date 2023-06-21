В России отметят День памяти и скорби

Ранним утром фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным, гражданским, стратегическим объектам и городам. Продолжалась Великая Отечественная 1418 дней. Наша страна потеряла около 27 миллионов человек… Завтра утром в четыре часа общественники и представители власти зажгут свечи у мемориалов, посвященных тем великим событиям. В Нальчике акция «Свеча памяти» состоится в Атажукинском саду у Вечного огня. А в 12:15 по всей федерации объявят минуту молчания. Общероссийскую акцию посвятят тем, кто не вернулся с полей сражений. На телебашне в столице Кабардино-Балкарии включат особую художественную подсветку красного цвета, символизирующую пламя.