В России отмечают Национальный день донора крови

Сегодня в стране отмечается Национальный день донора крови — важный социальный праздник. Он объединяет людей, которые безвозмездно делятся своей кровью ради спасения чужих жизней.
Сегодня говорят «спасибо» не только донорам, но и врачам Службы крови — связующему звену между теми, кто отдаёт, и теми, кто получает шанс на жизнь. Кабардино-Балкария - это один из немногих регионов страны, где потребность в донорской крови покрывается на 100%. На сегодня в республике насчитывается 877 Почётных доноров России. Только в 2025 году этого высокого звания удостоились 35 жителей региона, а ещё один получил ведомственный знак отличия «За содействие донорскому движению».
Ежегодно кровь сдают около шести тысяч жителей республики. Здесь проводят более 30 донорских акций в год, а мобильные бригады часто выезжают в районы. Служба крови Кабардино-Балкарии неоднократно получала высокие оценки. В 2024 году она стала единственной медицинской организацией — дипломантом конкурса премии Правительства России в области качества и была удостоена благодарности Президента России за активное участие в донорской акции «Поколение добра».
