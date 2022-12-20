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В России отмечают День работника органов безопасности

В России отмечают День работника органов безопасности

20.12.2022 | 10:39
Сегодня в России отмечают День работника органов безопасности. Всероссийская чрезвычайная комиссия появилась в нашей стране в 1917-м. Она и стала родоначальницей современной спецслужбы. Один из ветеранов регионального управления ФСБ Марат Ногеров в органы госбезопасности пришел в 79-м. Сначала учеба в Высшей школе КГБ СССР в Минске, после – работа в пятом отделе (теперь это подразделение по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Спустя несколько лет перевели в контрразведку. О своих наградах Ногеров не говорит. Отмечает: самая ценная – признание со стороны сотрудников, которых обучал с нуля. Наставничество продолжает до сих пор. Службе в органах госбезопасности Ногеров посвятил почти 35 лет. О том, где он трудился, знали немногие. Лишних вопросов не задавали и близкие. Но семья всегда понимала и поддерживала.   https://t.me/vestikbr
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