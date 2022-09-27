В России отмечается День воспитателя и всех работников дошкольного образования

Практическое занятие в старшей группе. Воспитатель Юлия Татарканова объясняет детям, из чего состоит морской песок. Видеть неподдельный интерес в глазах юных исследователей – лучшее, на что может рассчитывать педагог, подчеркивает Юлия. В детском саду она трудится почти пять лет. Пошла по стопам мамы, которая этой профессии посвятила 30 лет.
В 59 детском саду Нальчика с дошкольниками занимаются по разным направлениям. Воспитатели ради них осваивают и новые профессии. От инженеров и математиков до литераторов и режиссеров. Ребята программируют роботов, изучают арифметику, создают мультфильмы.
В группах и дети с ограничениями по здоровью и с особенностями развития. Педагоги говорят, в последствии они не чувствуют себя дискомфортно в компании сверстников.
Эксперты подчеркивают, дошкольный возраст – особенно важный в жизни ребенка. В этот период формируется личность человека. И именно от мудрости воспитателей, их терпения и внимания зависит, как малыши будут чувствовать себя в обществе.
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