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В России объявлена частичная мобилизация граждан

В России объявлена частичная мобилизация граждан

21.09.2022 | 15:55
С обращением к жителям страны Президент Владимир Путин выступил сегодня утром. Темой стала ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота. Речь также шла о неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, пытаются блокировать и подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности. Указ об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации уже подписан и вступил в силу. Призывать будут военнослужащих запаса, прежде всего тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил страны. Мобилизованные будут проходить обязательную подготовку, они получат такие же материальные гарантии, как и контрактники, подчеркнул Глава государства.   https://t.me/vestikbr
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