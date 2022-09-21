В России объявлена частичная мобилизация граждан

С обращением к жителям страны Президент Владимир Путин выступил сегодня утром. Темой стала ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооружённого государственного переворота.
Речь также шла о неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять своё будущее и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, пытаются блокировать и подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности.
Указ об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации уже подписан и вступил в силу. Призывать будут военнослужащих запаса, прежде всего тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил страны. Мобилизованные будут проходить обязательную подготовку, они получат такие же материальные гарантии, как и контрактники, подчеркнул Глава государства.
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