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В России обновлён порядок определения причин инвалидности

В России обновлён порядок определения причин инвалидности

03.04.2023 | 09:36
Так, ещё одним основанием для установления инвалидности станет увечье (ранения, травма или контузия) а также заболевание, полученное вследствие выполнения обязательств по контракту о пребывании в добровольческом формировании. Положение распространяется на период с 24 февраля 2022 года. Изменения коснутся только тех граждан, которые стали участниками военного формирования по собственному желанию и содействовали выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при проведении КТО, а также при использовании армии за пределами территории России. Такая инвалидность устанавливается федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при наличии соответствующего заключения военно-врачебных комиссий.   https://t.me/vestikbr
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