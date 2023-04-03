В России обновлён порядок определения причин инвалидности

Так, ещё одним основанием для установления инвалидности станет увечье (ранения, травма или контузия) а также заболевание, полученное вследствие выполнения обязательств по контракту о пребывании в добровольческом формировании.
Положение распространяется на период с 24 февраля 2022 года. Изменения коснутся только тех граждан, которые стали участниками военного формирования по собственному желанию и содействовали выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при проведении КТО, а также при использовании армии за пределами территории России.
Такая инвалидность устанавливается федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы при наличии соответствующего заключения военно-врачебных комиссий.
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