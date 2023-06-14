В России начнут отмечать День военной присяги

Дату учредили, чтобы продемонстрировать россиянам и, прежде всего, молодежи примеры преданности и беззаветного служения Родине, верности воинскому долгу. День в календаре выбрали потому, что 21 ноября (10-го – по старому стилю) 1721 года Петр Великий издал указ о присяге для военных, гражданских и духовных лиц.
Новый праздник должен закрепить на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность человека принять присягу к добровольному выполнению воинского долга во имя Отечества…
Добавлю, что с инициативой учредить памятный день выступил ряд сенаторов. В мае и начале июня этого года Госдума и Совет Федерации приняли на пленарных заседаниях законопроект об установлении 21 ноября Дня воинской присяги. Изменения внесли в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
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