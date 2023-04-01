В России начинается весенний призыв в армию

Из Кабардино-Балкарии в ряды Вооруженных сил попадут 1100 юношей, информировали в республиканском военкомате. Часть из них призовут после получения военно-учетной специальности водителя категории «С» и «Е».
В этом году количество новобранцев из нашей республики увеличат примерно на 20 процентов по сравнению с прошлой весной. Всех граждан, подлежащих призыву, обеспечат летней и зимней форменной одеждой, бесплатным питанием, бытовыми принадлежностями и привезут к местам службы.
Распределят молодых людей в Воздушно-десантные и сухопутные войска, на флот и в Национальную гвардию. Завершится весенний призыв в середине июля.
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