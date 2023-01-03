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В России начинает работу единый Социальный фонд

В России начинает работу единый Социальный фонд

03.01.2023 | 15:47
Единый Социальный фонд будет заниматься всеми программами поддержки, которые раньше предоставляли россиянам два фонда – Пенсионный и социального страхования. Реорганизацию провели, чтобы повысить прозрачность управления процессами и доступность услуг. С января в стране устанавливается единый круг застрахованных и единая предельная база для пенсионного и обязательного социального страхования. Этот процесс коснется начислений по больничному листу, по уходу за ребенком и декретных. Будут произведены новые расчеты, которые в итоге должны привести к увеличению этих социальных выплат. Однако получателям не придется оформлять дополнительных документов. Реформа пройдет так, чтобы не было никаких проволочек, говорят в региональном отделении Социального фонда. Оптимизация затронет работу с юридическими лицами. Если раньше им приходилось сдавать несколько отчетов в ведомства, то теперь все будет отражено в одном платежном документе. Консультации по всем услугам и сервисам граждане смогут получить в клиентских офисах регионального отделения Социального фонда. Адреса можно уточнить на сайте новой организации.   https://t.me/vestikbr
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