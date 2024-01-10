В России начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Этапов всего четыре – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Интеллектуальные состязания проводят по двадцатичетырем общеобразовательным предметам. Региональный этап стартовал с французского языка, а завершится в конце февраля основами безопасности жизнедеятельности.
По нескольким дисциплинам состязания проходят два дня и включают не только теоретические, но и практические задания – а это решение письменных, устных и экспериментальных задач. Как правило в олимпиаде участвуют около шести миллионов школьников.
В нынешнем году, по данным Минпросвещения России, подключатся ученики из всех восьмидесятидевяти регионов страны. Добавим, что дипломы победителей и призеров заключительного этапа дают право поступить без экзаменов в ведущие вузы.
https://t.me/vestikbr