В России начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

10.01.2024 | 16:05
Этапов всего четыре – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Интеллектуальные состязания проводят по двадцатичетырем общеобразовательным предметам. Региональный этап стартовал с французского языка, а завершится в конце февраля основами безопасности жизнедеятельности. По нескольким дисциплинам состязания проходят два дня и включают не только теоретические, но и практические задания – а это решение письменных, устных и экспериментальных задач. Как правило в олимпиаде участвуют около шести миллионов школьников. В нынешнем году, по данным Минпросвещения России, подключатся ученики из всех восьмидесятидевяти регионов страны. Добавим, что дипломы победителей и призеров заключительного этапа дают право поступить без экзаменов в ведущие вузы.   https://t.me/vestikbr
