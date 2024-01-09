В России начали работать кол-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина

В кол-центре трудятся больше трёх десятков волонтёров из разных регионов страны. Дополнительные каналы связи создали, чтобы россияне могли передать Владимиру Путину свои предложения и наказы. Сделать это можно по круглосуточному многоканальному телефону, а также по электронной почте. Данные сейчас на экране. Если вы окажетесь в Москве, можно обратиться напрямую в общественную приемную.
Тем временем продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента России. По данным избирательного штаба, на восьмое января по всей стране собрали больше миллиона трёхсот тысяч подписей. Заполненные документы в конце прошлой недели привезли в штаб и из Кабардино-Балкарии.
