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В России началась общественно-просветительская акция «Казачий диктант»

В России началась общественно-просветительская акция «Казачий диктант»

08.12.2022 | 10:57
Сохранить и популяризировать многовековые традиции… Сегодня в России началась общественно-просветительская акция «Казачий диктант». Всем желающим в возрасте от восьми лет предлагают проверить знания истории, культуры и традиций российского казачества. По стране организуют специальные площадки для проведения диктанта. Но к этой акции можно подключиться и самостоятельно – на ее официальном сайте. Там размещены 20 вопросов, ответить на которые нужно в течение часа. Доступ к ним открыли сегодня в полночь. Воспользоваться возможностью можно до 20 часов 10 декабря. Правильность ответов оценят по стобалльной шкале. По итогам акции все участники получат электронные сертификаты.   https://t.me/vestikbr  
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