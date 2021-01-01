В России начал свою работу фонд поддержки «Круг добра»





Он создан по Указу президента страны и призван помогать детям с редкими заболеваниями. Средства организации складываются из повышенных налогов на сверхдоходы. Список препаратов и недугов, при которых фонд поможет, пока уточняются. Однако уже сейчас существует предварительный перечень из 41 препарата и 30 болезней. Туда же входит спинальная мышечная атрофия. Именно такой диагноз поставили герою нашего следующего сюжета Адаму Нагоеву. Малышу нет еще и двух лет, но его жизнь уже под угрозой.