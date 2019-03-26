В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Минобрнауки решили увеличить число бюджетных мест в вузах. — 2019.03.26

В основном, квота вырастет для бакалавров и специалистов в таких областях, как искусство и культура, образование и педагогика, инженерное дело, математика и естественные науки, сельское хозяйство, здравоохранение. «Прибавка» ждет и магистров. Здесь в приоритете – педагогические и творческие специальности, сельское хозяйство. Всего же на предстоящий учебный год по всем программам планируется выделить более 495-ти тысяч бюджетных мест.