В России изменят систему оплаты труда учителей. Минпросвещения страны уже готовит поправки в действующее законодательство.

Инициатива будет направлена на то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады, а остальные 30 – на различные надбавки. В настоящее время регионы решают сами, кому и как начислять заработную плату, и зачастую пропорцию соблюдаются не всегда. Изменения в соответствующий Кодекс позволит использовать единую для всех субъектов структуру оплаты педагогического труда. Поправки, по информации федерального ведомства, будут внесены в ближайшее время.