В России изменят систему оплаты труда учителей. Минпросвещения страны уже готовит поправки в действующее законодательство.

Инициатива будет направлена на то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда гарантированно уходило на оклады, а остальные 30 – на различные надбавки. В настоящее время регионы решают сами, кому и как начислять заработную плату, и зачастую пропорцию соблюдаются не всегда. Изменения в соответствующий Кодекс позволит использовать единую для всех субъектов структуру оплаты педагогического труда. Поправки, по информации федерального ведомства, будут внесены в ближайшее время.

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— 2020 гъэм щыщ1эдзауэ КъБ-м щ1эуэ щагъэзэщ1эну программэхэм теухуауэ.

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Радио КБР 15.00 bal — 2020.01.14

— Казбек Коков правительствону келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

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