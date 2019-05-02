Электроснабжение трех населенных пунктов Чегемского района восстановлено — 2019.05.13





Аварийное отключение электроэнергии произошло накануне на подстанции Нальчик, которая снабжает население Шалушки, Каменки и Яникоя. В результате шквалистого ветра и ливня линия была оборвана и без света оставались почти три тысячи человек. Но ненадолго… Энергетикам удалось восстановить электроснабжение в течение десяти минут. Ливни с грозами и шквалистый ветер ожидаются и в ближайшие дни – предупреждают синоптики.