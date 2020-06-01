В Роспотребнадзоре по КБР напомнили о действующих ограничениях и масочном режиме

Ограничительные меры, введенные в Кабардино-Балкарии, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, все еще действуют. Жителям рекомендовано избегать мест массового скопления людей, находясь в магазинах или в транспорте – не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. А после посещения общественных территорий обязательно проводить тщательную обработку рук.

Помимо масок и антисептиков по-прежнему в тренде – социальная дистанция в общественных местах. Полтора-два метра – расстояние безопасности. В республике каждый день продолжают выявлять десятки случаев заражения коронавирусом. У кого-то болезнь может протекать бессимптомно, и определить наличие инфекции способно только медицинское обследование. А потому эпидемиологи призывают граждан не расслабляться и сохранять здоровье – свое и окружающих.

«В республике запрещено проведение различных деловых, спортивных, зрелищных, культурно-массовых мероприятий. А также таких торжественных мероприятий, как свадьбы. Необходимо воздержаться от посещения общественных мест, рынков, различных мероприятий, в том числе траурных, связанных с похоронами. Необходимо избегать близких контактов, пребывания в одном помещении с людьми имеющими, видимые признаки ОРВИ», — напомнила ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР Карина Мурзаканова.

Дальнейшее соблюдение простых, но действенных правил поможет приблизить региону к следующему этапу выхода из ограничений, подчеркивают в Роспотребнадзоре.