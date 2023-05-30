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В Росмолодежи состоялся отбор лучших проектов развития молодежной инфраструктуры среди регионов РФ на 2024 год

В Росмолодежи состоялся отбор лучших проектов развития молодежной инфраструктуры среди регионов РФ на 2024 год

30.05.2023 | 18:20
Глава КБР Казбек Коков поддержал наших ребят в защите проектов Кабардино-Балкарской Республики. В презентации приняли участие молодежные муниципальные команды, представители общественных организаций, активисты. Конкурс в этом году направлен на внедрение единых для всех регионов стандартов молодежной политики в рамках ее комплексного развития, вовлечение большего числа молодых людей, сопровождение талантливых ребят, обеспечение возможностей для их самореализации. Цель конкурсной заявки Кабардино-Балкарской Республики – создание к 2025 году многоуровневой межотраслевой экосистемы по работе с молодежью. Программа включает в себя инфраструктурный и содержательный блоки. В содержательном - проведение десятков различных мероприятий, в инфраструктурном - создание 5 молодежных центров: арт-резиденции в Нальчике, молодежных пространств в Тырныаузе, Майском, Чегеме и Анзорее. Благодаря участию в федеральном проекте уже в текущем году планируем открыть молодёжные центры в Нальчике, Кашхатау и Нарткале. Общее финансирование госпрограммы развития молодежной политики на 2023 год составляет около 260 миллионов рублей, из которых более 70 миллионов рублей – средства регионального бюджета. Молодежное направление получает поддержку и по смежным отраслям — образованию, спорту, культуре. Казбек Коков пожелал  команде Кабардино-Балкарии новой победы в этом важном федеральном конкурсе и дальнейших успехов.
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