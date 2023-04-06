В Росгвардии провели День открытых дверей для кадетов и юнармейцев

Встреча росгвардейцев с кадетами и юнармейцами началась с минуты молчания и возложения цветов к монументу сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. А после организовали экскурсию. Первая точка тренировочная площадка.
Лазание по канату и по трубе, турники – гости прошли полосу препятствий на отлично. Но больше всего ребят заинтересовала высотная подготовка бойцов спецназа. Для будущих защитников Родины сымитировали реальный штурм при выполнении спецзадания.
Воспользоваться альпинистским снаряжением могли все желающие, но только после тщательного инструктажа.
С заданием – спуститься с четвертого этажа – справились все. Далее кадетов и юнармейцев ждала выставка вооружения отряда СОБР. Здесь и крупнокалиберные пулеметы, и стреляющий нож разведчика.
Юноши и девушки получили возможность сделать фотографии на память. Гости также соревновались в разборке и сборке автомата, умении пользоваться противогазом, в перетягивании каната и оказании медицинской помощи. Лучшим достались грамоты и подарки.
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