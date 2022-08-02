В РКБ за первое полугодие провели около 800 инъекций в сетчатку глаза

Около 800 инъекций в сетчатку глаза за первое полугодие провели в Республиканской клинической больнице. Процедуру для людей, которые нуждаются в помощи, проводят бесплатно по полису ОМС.
Офтальмолог РКБ Светлана Джаппуева описывает деформацию сетчатки глаза. Ее обычная форма имеет вид песочных часов. На снимках пораженного участка отсутствует здоровый изгиб. Жительница Баксана Надежда Алейникова впервые попала в больницу в мае этого года. Рассказывает, что были возрастные изменения, однако вдруг – буквально за один день – картина резко поменялась. Врачи констатировали: тромбоз центральной артерии сетчатки. Промедление с помощью могло привести к полной слепоте.
В глаз вводят препарат, который подавляет рост новых кровеносных сосудов. Они могут появиться у человека с сопутствующими хроническими болезнями, к примеру, с сахарным диабетом или гипертонией. В таких случаях в сетчатке может возникнуть отек, кислородное голодание, и организм, чтобы справиться с проблемой, начинает производить в этом месте новые сосуды. Правда, отличаются они повышенной ломкостью, а это чревато кровоизлияниями. Инъекция устраняет саму проблему и возвращает нервной ткани ее правильное строение.
Лечение нужно проходить систематически. В отделении микрохирургии глаза за первые полгода сделали около 800 таких процедур. Подавляющее большинство прошло успешно. Осложнения не превышают полпроцента от общего числа и, по словам врачей, связаны с индивидуальными особенностями пациентов. Медики отмечают: люди с серьезными поражениями сосудов с помощью такого терапевтического курса могут.
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