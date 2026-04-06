В РКБ внедрили новые методы хирургического лечения

Внедрение новых методов хирургического лечения, ранее недоступных в регионе… Около 400 высокотехнологичных операций провели в 25 году в травматологическом отделении республиканской клинической больницы.
Это вмешательства, связанные с заменой коленных, тазобедренных и плечевых суставов на искусственные аналоги, а также реэндопротезирование. Так медики называют повторные операции по замене ранее установленных эндопротезов, если те износились, перестали выполнять свои функции или возникли осложнения. Проведение высокотехнологичных процедур стало возможным благодаря капитальному ремонту оперблока и его оснащению современным оборудованием, подчеркивают в РКБ.
Теперь жители могут получать полный спектр ортопедической помощи в рамках ОМС в республике, не выезжая в федеральные центры. Среди новых направлений – также малоинвазивный остеосинтез костей, то есть восстановление целостности твердых тканей организма при сложных и оскольчатых переломах. По данным министерства здравоохранения, показатели качества операций соответствуют федеральным стандартам: доля осложнений составляет 0,5%.
