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В РКБ спасли 70-летнюю пациентку с разрывом аневризмы аорты

В РКБ спасли 70-летнюю пациентку с разрывом аневризмы аорты

03.06.2026 | 14:15
В Республиканской клинической больнице Нальчика спасли 70-летнюю пациентку с разрывом аневризмы аорты. Женщину доставили с сильными болями в животе. Обследование показало: аневризма нижней части брюшной аорты разорвалась, началось расслоение сосуда и внутреннее кровотечение. Состояние было критическим – женщину сразу повезли в операционную. Главврач хирургического центра Ахмед Асланов вместе с командой РКБ оперировал девять часов. Применили авторскую методику профессора Асланова – двойное укрепление шейки аневризмы. Поврежденный участок аорты заменили современным сосудистым протезом с серебряной пропиткой. После операции женщина провела в больнице три недели. Сейчас ее выписали в удовлетворительном состоянии.
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