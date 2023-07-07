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В РКБ оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от вспышки газа в Инаркое
В РКБ оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от вспышки газа в Инаркое
07.07.2023
|
21:42
В РКБ оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от вспышки газа в Инаркое. Глава КБР Казбек Коков держит ситуацию на личном контроле.
https://t.me/vestikbr