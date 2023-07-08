В РКБ начинается строительство отделения стационарной скорой помощи

Глава КБР Казбек Коков посетил Республиканскую клиническую больницу. Здесь планируются значительные преобразования.
Между хирургическим корпусом и зданием сосудистого центра построят отделение стационарной скорой помощи. Площадь объекта – более тысячи двухсот квадратов. Здесь будут три зоны: противошоковая с реанимацией и операционной; для ходячих пациентов и тех, чье состояние здоровья средней тяжести.
В подразделении также разместят и диагностические кабинеты с современным оборудованием. В этом стационаре пациенты смогут находиться до 3 дней – до стабилизации жизненных показателей и направления в профильное отделение. Еще один нюанс – все три здания соединит переход, то есть перевозить людей из одного корпуса в другой станет легче. В комплексе все это повысит оперативность оказания экстренной медицинской помощи.
Напомним, проект реализуется за счет средств, которые передал в дар Кабардино-Балкарии бизнесмен и политический деятель Хазрет Совмен в честь 100-летия ее образования. Строительные работы начнут на следующей неделе.
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