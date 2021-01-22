В результате поверки сотрудники Госавтоинспекции сняли с линии 10 автобусов

Республиканская автоинспекция продолжает проверять пассажирский транспорт на соответствие требованиям, установленным законом.

За несколько дней полицейские обнаружили около сотни нарушений. Это отсутствие путевой документации и полисов ОСАГО, технические неисправности. По результатам проверки 10 автобусов сняли с линий и поместили на штрафстоянки.

Произведенная экспертиза показала, что агрегатные данные автобусов подвергались изменениям путём замены узлов и агрегатов, либо уничтожены в результате неоднократного химического воздействия. Так называемого травления. В настоящее время сотрудниками дознания устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по КБР.

В Управлении ГИБДД намерены и дальше контролировать обеспечение безопасности пассажиров при перевозках автобусами и такси – как в самой республике, так и за ее пределами.