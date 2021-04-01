В результате ДТП в Урванском районе один человек погиб и трое пострадали





В минувшие выходные в Урванском районе произошла авария. Об этом сообщили в республиканском министерстве внутренних дел. ДТП случилось около пяти часов на автодороге «Кавказ», между сельскими поселениями Старый Черек и Урвань. По предварительным данным, автомобиль «Хендай» столкнулся с автомашинами «Лада Калина» и «Форд». В результате водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью, а его пассажирам – женщине и подростку – потребовалось лечение. Пострадала также пассажирка «Форда». Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Кроме того, в выходные от управления транспортом отстранили полтора десятка нетрезвых водителей. Стражи правопорядка пресекли свыше 30-ти фактов езды без прав. Видеокамеры на дорогах зафиксировали больше 1100 случаев превышения скорости. А за переход проезжей части не по «зебре» к ответственности привлекли 29 пешеходов.