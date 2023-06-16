В результате ДТП в Эльбрусском районе погибла женщина-пешеход

15 июня около 19 часов на 88 км автодороги «Прохладный-Баксан-Эльбрус» возле п. Эльбрус Эльбрусского района Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 63-летняя жительница п. Нейтрино пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте. За рулем автомашины Мерседес, совершившей наезд, находился 32-летний местный житель. В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью. Причины и обстоятельства происшествия уточняются. Во избежание травм и гибели на дорогах призываем пешеходов соблюдать правила пересечения проезжей части, а водителей соблюдать установленный скоростной режим.