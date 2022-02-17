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Автоинспекторы КБР выявили более 700 нарушений ПДД на пассажирском транспорте

Автоинспекторы КБР выявили более 700 нарушений ПДД на пассажирском транспорте

17.02.2022 | 11:39
На территории Кабардино-Балкарской Республики завершился декадник по профилактике административных правонарушений в сфере перевозок пассажиров автобусами. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями других подразделений и ведомств проверили свыше тысячи единиц автотранспортных средств на предмет соблюдения требований законодательства по выпуску на линию и эксплуатации транспортных средств, перевозящих пассажиров. В 2021 году выявлено почти 5000 нарушений ПДД Российской Федерации, допущенных водителями автобусов, из них более 300 фактов – это незаконная перевозка без соответствующих документов и разрешения.  Аннулирована регистрация 172 транспортных средств за внесение изменений в конструкцию, из них пассажирских автобусов – 21. Граждане сами, в первую очередь, должны быть заинтересованы в том, чтобы пользоваться качественными услугами, чтобы транспорт, в который они садятся, был исправен и отвечал необходимым требованиям безопасности, потому что: - нелегальный перевозчик не проходит ежедневный предрейсовый медицинский осмотр, а значит за руль может сесть нетрезвый водитель или тот, кому противопоказано осуществлять управление транспортным средством; - транспортное средство у «нелигитимщиков» не проходит регулярный технический контроль, а значит может иметь неисправности, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена. В результате декадника сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 700 фактов нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, допущенных водителями автобусов, среди которых: более сотни за управление с техническими неисправностями, за отсутствие карты о прохождении технического осмотра, предрейсового медицинского и технического контроля, выявлено два водителя с признаками опьянения и один лишенный права управления, свыше 60 материалов составлено за отсутствие тахографа. По итогам проведенных административных расследований составлен 31 материал в отношении должностных лиц и три в отношении юридических. Составлен материал за незаконную предпринимательскую деятельность. Еще один материал направлен в Ространснадзор по Северо-Кавказскому федеральному округу для проведения проверки соблюдения лицензионных требований. Проведение аналогичных массовых проверок планируется уже в ближайшие месяцы.  
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