В республике завершается приём заявок на участие в программе «Земский учитель»





В республике завершается приём заявок на участие в программе «Земский учитель», который проводит Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Минпросвещения республики. В этом году Кабардино-Балкарии выделили 7 вакансий. Нужны учителя физики, математики, английского и русского языков. Работу предлагают в Чегемском, Черекском, Зольском, Прохладненском и Майском районах. По словам начальник отдела дошкольного и общего среднего образования Минпросвещения, науки и по делам молодёжи КБР, Алима Мальбахова, основные критерии для допуска к конкурсному отбору это наличие высшего профессионального или среднего профессионального образования, а также возраст на момент подачи заявки – до 55 лет. В рамках же самого конкурсного отбора, есть набор критериев, по которому оцениваются претенденты. Это и подготовка, и квалификация и стаж работы, и опыт работы, профессиональные достижения. «Земский учитель» действует с 2020-го. По программе, педагоги, которые хотят работать в школах малых и наиболее отдаленных населенных пунктов, получают материальную поддержку от государства – 1 миллион рублей. При этом они подписывают трудовой договор на 5 лет, а в случае увольнения раньше срока, будут вынуждены вернуть полученные деньги в региональный бюджет. Подать заявление на участие в программе «Земский учитель» можно до 15 апреля включительно.