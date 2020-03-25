В республике зарегистрировано два новых случая заражения COVID-19

В Оперштабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции подтвердили информацию о новых заболевших на территории республики. Пациенты изолированы, находятся в специализированном госпитале. Они – из числа тех людей, кто контактировал с двумя первыми заболевшими. В республике продолжают работу по выявлению и регистрации людей, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, добавили в Оперштабе. В самоизоляции под медицинским наблюдением на сегодня находятся 689 человек, вернувшихся из-за рубежа. Медики настоятельно рекомендуют всем жителям Кабардино-Балкарии соблюдать меры предосторожности: не посещать места массового скопления людей, чаще проветривать помещения, пользоваться антисептиками для обработки рук и поверхностей.