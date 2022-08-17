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В республике запустили онлайн эстафету «КБР Zа наших» в поддержку российской армии

В республике запустили онлайн эстафету «КБР Zа наших» в поддержку российской армии

17.08.2022 | 14:02
Эльбрусский район принял эстафету от Баксанского… В республике продолжается онлайн-марафон “КБРZaНаших”. Проводят его в поддержку военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Стартовал марафон пятого августа: слова поддержки российским солдатам и офицерам опубликовали в “Телеграме” нальчане. Далее к патриотической акции последовательно присоединялись жители Урванского, Зольского, Баксанского и Эльбрусского районов. Добавим, что в онлайн-марафоне “КБРZaНаших” жители Эльбрусского района передали эстафету терчанам.
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