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В республике восстанавливают многоэтажки (видео)

В республике восстанавливают многоэтажки (видео)

06.04.2023 | 15:44
Во дворе дома по ул. Шортанова в Нальчике работают не покладая рук. В одной пятиэтажке строители готовят для отделки фасад, в другой освобождают подвал. Эти дома попали в программу капитального ремонта. Всего в этом году обновят 60 домов, в 30-ти установят новые лифты. Контракты с подрядчиками заключили своевременно, а потому к ремонту приступили, как и планировалось, - первого апреля. Каждый жилой дом обновляют в несколько этапов. Крышу делают шатрового типа. Она хорошо противостоит порывистому ветру, говорят специалисты. Решение о том, какого цвета будут фасады и кровля, принимают в местных администрациях. Это позволяет привести внешний вид улиц к единообразию. Если создание новой крыши жильцы обычно принимают на ура, то вот подход к замене коммуникаций не всегда однозначный, отмечают в Фонде капремонта многоквартирных домов. В фонде настоятельно рекомендуют: если вы планируете отремонтировать квартиру, обязательно сохраните доступ к инженерным сетям! В домах, которые попали в программу обновления в этом году, работы планируют завершить до конца лета.   https://t.me/vestikbr
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