В республике восстанавливают дорогу, соединяющую Кенже и Шалушку

Дорога «Шалушка-Кенже» не только соединяет два села. По ней из столицы республики можно добраться до Чегемского района, а оттуда – уже на федеральную трассу «Кавказ». Ежедневно по этой дороге проезжают до трех тысяч машин.
Полотно здесь основательно ремонтировали восемь лет назад. С тех пор в отдельных местах оно пришло в негодность. По профильному национальному проекту восстанавливают изношенный слой покрытия. Начали подрядчики с того, что обследовали трассу.
Длина участка – полтора километра. Для создания нового слоя используют щебеночно-мастичную смесь. Материалы – отечественные, производят их на предприятиях Кабардино-Балкарии. Движение на время ремонта не перекрывают: ремонт на полосах делают по очереди.
По проекту подрядчики не только обновят полотно, но и обустроят площадки перед социальными объектами. После нанесут разметку и установят дорожные знаки… Завершить работы должны в конце июля, но сдать объект в эксплуатацию обещают раньше.
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