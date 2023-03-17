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В республике восстанавливают дорогу, соединяющую Кенже и Шалушку

В республике восстанавливают дорогу, соединяющую Кенже и Шалушку

17.03.2023 | 16:10
Дорога «Шалушка-Кенже» не только соединяет два села. По ней из столицы республики можно добраться до Чегемского района, а оттуда – уже на федеральную трассу «Кавказ». Ежедневно по этой дороге проезжают до трех тысяч машин. Полотно здесь основательно ремонтировали восемь лет назад. С тех пор в отдельных местах оно пришло в негодность. По профильному национальному проекту восстанавливают изношенный слой покрытия. Начали подрядчики с того, что обследовали трассу. Длина участка – полтора километра. Для создания нового слоя используют щебеночно-мастичную смесь. Материалы – отечественные, производят их на предприятиях Кабардино-Балкарии. Движение на время ремонта не перекрывают: ремонт на полосах делают по очереди. По проекту подрядчики не только обновят полотно, но и обустроят площадки перед социальными объектами. После нанесут разметку и установят дорожные знаки… Завершить работы должны в конце июля, но сдать объект в эксплуатацию обещают раньше.   https://t.me/vestikbr
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