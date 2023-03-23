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В республике ужесточили требования к гражданским и муниципальным служащим

В республике ужесточили требования к гражданским и муниципальным служащим

23.03.2023 | 16:11
В частности, увеличили минимальный стаж работы по специальности, которая необходима для той или иной должности. Теперь этот показатель – от четырех лет и выше… А еще внесли изменения в законы, которые освобождают депутатов, работающих на непрофессиональной основе, от необходимости предоставлять декларации о доходах и расходах, а также сведения об обязательствах имущественного характера. На заседании также представили информацию о работе республиканского МВД в прошлом году. Среди прозвучавших данных: правоохранители пресекли больше 30 каналов поставки наркотиков, из незаконного оборота изъяли свыше 47 кг одурманивающих веществ. Министр внутренних дел Василий Павлов также рассказал, что обнаружили группу из семи человек, которая планировала теракты на территории республики. В целом за преступления террористической и экстремистской направленности задержали больше 30-ти граждан.   https://t.me/vestikbr
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