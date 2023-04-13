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В республике стартовал ежегодный творческий фестиваль «Студенческая весна»

В республике стартовал ежегодный творческий фестиваль «Студенческая весна»

13.04.2023 | 16:01
Сейчас проходит отборочный тур фестиваля: свои творческие способности показывают студенты колледжей. На суд жюри и зрителей они представят больше 50 номеров. Направления самые разные: танцевальное, вокальное, театральное и инструментальное. И здесь же выступления в оригинальном жанре. Организовало фестиваль министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Возраст участников от 14 лет и старше. Это студенты всех колледжей и вузов. Главная цель фестиваля - помочь молодым людям выразить свои таланты, а также создать в их жизни событие, которое в будущем, возможно, станет даже частью биографии. С 24 по 27 апреля фестиваль проведут для студентов вузов. А уже летом ребят ждет борьба за право представлять Кабардино-Балкарию на всероссийском уровне.   https://t.me/vestikbr
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