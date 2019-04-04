В республике стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению городских округов и районов — 2019.04.04





Во многих муниципалитетах работа уже началась. В списке задач — санитарная очистка от мусора поселений, придорожных лесополос, ремонт автодорог, благоустройство памятников и мемориалов. К обновлению мест массового отдыха, посадке новых саженцев, разбивке и устройстве цветников, клумб и газонов приступили и в Прохладном. Жители города традиционно принимают активное участие в таких акциях и субботниках. Как отметили в администрации, уже обозначены территории, на которые во время проведения весенней уборки стоит обратить особое внимание.