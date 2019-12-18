В республике сегодня проходит рейд ГИБДД: дорожные полицейские выявляют незаконопослушных водителей и пешеходов.

Для предотвращения дорожных аварий с участием пешеходов на территории республики проводится мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». Особенное внимание автоинспекторы уделяют правилам пересечения проезжей части пешеходами и непредставлению преимущества в движении пешим гражданам. С начала этого года на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано 140 аварий с участием пешеходов, из них 30 — со смертельным исходом. В остальных случаях пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Всего сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 11000 фактов непредставления преимущества в движении пешеходов. Несмотря на печальную статистику, жители республики, зачастую, пренебрегают правилами поведения на дороге и переходят проезжую часть в неположенном месте, говорят полицейские, и напоминают о правилах дисциплины на дороге и о возможных штрафах за нарушение ПДД .