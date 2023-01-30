В республике прошли мероприятия памяти народного поэта Кабардино-Балкарии Алима Кешокова

У монумента Алиму Кешокову в день его памяти собрались представители органов власти и общественности, земляки писателя - жители Шалушки, служители искусства.
Алим Кешоков создал знаковые произведения о судьбе кабардинского народа. Его труды переведены на десятки языков мира, а поэтические строки стали основой для популярных песен. В разные годы он был министром просвещения Кабардино-Балкарии и руководил Литературным фондом страны. Удостоен звания “Герой Социалистического Труда” - за выдающиеся заслуги в развитии литературы и плодотворную общественную деятельность.
О дружбе двух великих людей – Алима Кешокова и Кайсына Кулиева – в этот день говорили много. Поэты пронесли ее через всю свою жизнь. В памяти народной они так и останутся – “горской песни два крыла”.
После митинга в Нальчике его участники отправились в Чегем, где на центральной площади установлен скульптурный ансамбль в память о Алиме Кешокове и Кайсыне Кулиеве. После возложения цветов всех присутствующих пригласили в районный краеведческий музей. В этом году ему присвоили имя Алима Кешокова. Здесь провели экскурсию, а после представители общественности отправились в Шалушку, где похоронен народный поэт республики.
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