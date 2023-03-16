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В республике проходят всероссийские командно-штабные учения МЧС

В республике проходят всероссийские командно-штабные учения МЧС

16.03.2023 | 16:53
Силы и средства управления по КБР были приведены в режим повышенной готовности ещё накануне. До личного состава и дежурных служб довели цели и задачи учений. Также проверили готовность аэромобильной группировки к реагированию на возможные ЧС. Организована работа оперативного штаба. В первый день, по замыслу тренировки, в результате обильных дождей поднялся уровень воды в реке Черек, под угрозой подтопления оказались населенные пункты Майского района. В зону условного бедствия направили подразделения спасателей, сотрудников Росгвардии, скорой помощи и других экстренных служб. На месте провели аварийно-спасательные и восстановительные работы.   https://t.me/vestikbr
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