В республике проходят всероссийские командно-штабные учения МЧС

Силы и средства управления по КБР были приведены в режим повышенной готовности ещё накануне.
До личного состава и дежурных служб довели цели и задачи учений. Также проверили готовность аэромобильной группировки к реагированию на возможные ЧС. Организована работа оперативного штаба.
В первый день, по замыслу тренировки, в результате обильных дождей поднялся уровень воды в реке Черек, под угрозой подтопления оказались населенные пункты Майского района.
В зону условного бедствия направили подразделения спасателей, сотрудников Росгвардии, скорой помощи и других экстренных служб. На месте провели аварийно-спасательные и восстановительные работы.
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