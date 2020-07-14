В республике продолжается жатва

Уже обработали на 20 процентов больше площадей, чем за такой же период прошлого года. Зерновые собрали с тридцати пяти тысяч гектаров, сообщает региональный Минсельхоз. Урожайность остается на уровне 2019-го: пшеница – 36, ячмень – 28 центнеров с гектара. На сегодня лидер по этому показателю в республике – Лескенский район: здесь получают до сорока двух центнеров зерновых с одного гектара. В профильном ведомстве говорят, что, несмотря на недавнюю жару, уборка проходит быстро, аграрии соблюдают все необходимые сроки. На полях задействованы 500 зерноуборочных комбайнов и тысяча грузовых машин. В целом в нынешнем году в Кабардино-Балкарии предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых культур с площади 220 тысяч гектаров.